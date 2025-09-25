Fatal accidente en Perú: músicos bolivianos mueren tras choque con tráiler

Al menos 13 músicos bolivianos murieron la noche del miércoles 24 de septiembre en un accidente de tránsito en la carretera que une Moquegua con Puno, Perú. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó además varios heridos graves.

El miniván en el que viajaba el grupo musical “La Voz Inquebrantable ‘Muñequita Flor’ y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia” se dirigía a Candarave, en Tacna, para una presentación artística en honor a la Virgen de las Mercedes, cuando ocurrió la tragedia en el kilómetro 142 de la vía, cerca del cruce hacia el Desaguadero.

Según las primeras investigaciones, el miniván colisionó inicialmente contra un camión tractor rojo que transportaba una retroexcavadora. Segundos después, quedó aprisionado por un segundo camión que trasladaba una bombona cargada de cal, intensificando la fuerza del impacto y provocando la muerte de la mayoría de los ocupantes, incluida la vocalista principal de la agrupación.

El accidente también dejó a tres personas heridas, quienes fueron evacuadas al hospital regional de Moquegua. Bomberos y agentes policiales trabajaron durante toda la noche para rescatar a los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos.

Las autoridades continúan con la identificación oficial de las víctimas y la investigación para determinar las causas exactas del siniestro. La comunidad artística boliviana y la región sur de Perú se encuentran consternadas por esta tragedia que enluta a la música y deja un vacío irreparable en los seguidores de la agrupación.

