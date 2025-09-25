Exdiputado del MAS Juanito Angulo es enviado a San Pedro con detención preventiva por falsedad ideológica

La justicia determinó este jueves la detención preventiva en el penal de San Pedro por el lapso de tres meses para el exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y asociación delictuosa.

“El juez de garantías ha establecido su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por el lapso de tres meses por los delitos de falsedad ideológica y además por asociación delictuosa”, confirmó el fiscal Eddy Durán en conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación, el caso involucra al menos cuatro víctimas cuyos documentos de terrenos en la zona de Bajo Milluni habrían sido falsificados en la notaría que estaba a cargo de Angulo.

El exlegislador había renunciado a su curul en mayo de 2023 y posteriormente manifestó su interés en postularse como notario de fe pública. En imágenes difundidas por las autoridades, se lo observó descendiendo de una patrulla con las manos cubiertas, antes de su ingreso al penal.

Angulo permanecerá recluido en San Pedro mientras el Ministerio Público continúa con las pesquisas y se esclarecen las responsabilidades en el proceso judicial.

