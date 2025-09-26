TEMAS DE HOY:
Caso Botrading: ya son 10 los investigados y emiten alertas migratorias para evitar fugas

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló que el Gobierno y YPFB colaboran plenamente con la justicia. “Vamos a ir colaborando en las acciones que requiere la Fiscalía". 

Hans Franco

25/09/2025 20:28

Foto: YPFB en la mira de la fiscalía por caso Botrading
Santa Cruz

En el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la subsidiaria Botrading, la Fiscalía allanó este jueves la refinería de YPFB en Palmasola, donde se procedió al secuestro de documentación clave vinculada al caso.

El fiscal Omar Yujra informó que actualmente son 10 las personas investigadas y que ya se emitieron citaciones y alertas migratorias para evitar su salida del país.

 

 

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró que tanto el Gobierno como YPFB colaboran con la justicia. “Vamos a ir colaborando en las acciones que requiere la Fiscalía. Es un proceso que está en periodo de evaluación; también se están realizando auditorías internas y externas”, manifestó.

El caso Botrading está bajo investigación del Ministerio Público y la Contraloría General del Estado, mientras que la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial para indagar presuntas irregularidades en los procesos de importación de combustibles.

 

