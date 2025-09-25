TEMAS DE HOY:
Policial

Caso Botrading: allanan instalaciones de YPFB Refinación en Palmasola

El operativo, movilizó a un grupo de fiscales y agentes especializados que ingresaron a la refinería.

Charles Muñoz Flores

25/09/2025 15:34

Allanamiento en Refinería de Palmasola. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público ejecutan este jueves un allanamiento en las instalaciones de YPFB Refinación, ubicadas en la Refinería de Palmasola, en Santa Cruz, como parte de las investigaciones por el denominado caso Botrading, que involucra presuntas irregularidades en operaciones de la estatal petrolera.

El operativo movilizó a un grupo de fiscales y agentes especializados que ingresaron a la refinería.

La denuncia está vinculada al caso Botrading, que investiga a la empresa estatal del mismo nombre. Esta empresa fue creada como intermediaria para la compra y venta internacional de diésel y gasolina, y existen indicios de que pudo generar sobreprecios en la importación de estos combustibles.

Hasta el cierre de esta edición, ni YPFB Refinación ni la casa matriz habían emitido un pronunciamiento oficial respecto al allanamiento. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía brinde un informe preliminar sobre los resultados del operativo.

