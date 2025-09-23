Presidente de YPFB, Armin Dorgathen, declaró en la Fiscalía por el caso Botrading

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, fue sorprendido por periodistas aproximadamente a las 08:30 de este martes cuando abandonaba las instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, donde habría prestado su declaración informativa en el marco de las investigaciones por el denominado caso Botrading.

Dorgathen evitó brindar mayores declaraciones a la prensa y salió apresuradamente rumbo a su vehículo, limitándose a confirmar que cumplió con la citación del Ministerio Público.

“Hice una declaración informativa”, alcanzó a responder antes de retirarse del lugar.

El caso Botrading se refiere a presuntas irregularidades en la relación comercial entre YPFB y la empresa privada Botrading, que habrían derivado en la apertura de procesos de investigación por parte del Ministerio Público y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hasta el momento, la Fiscalía no emitió un pronunciamiento oficial sobre los alcances de la declaración del presidente de YPFB, ni sobre las próximas actuaciones dentro de este proceso.

Mire el video:

