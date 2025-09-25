Pánico en la avenida Blanco Galindo: vagoneta invadió carril contrario y casi provoca una tragedia

Un momento de pánico se vivió en plena avenida Blanco Galindo cuando el conductor de una vagoneta Toyota, con placa 5728PZX, realizó una maniobra temeraria que pudo terminar en tragedia.

Testigos relataron que el vehículo subió violentamente a la jardinera central y cruzó de manera intempestiva hacia el carril norte, obligando a otros automovilistas a frenar de golpe para evitar un choque en cadena.

La imprudencia del conductor, cuyo paradero aún se desconoce, dejó a más de uno con el corazón en la boca. Vecinos y transeúntes exigieron mayor control policial en la zona para evitar que una situación similar termine con víctimas fatales.

“Fue cuestión de segundos… si venía otro auto en ese momento, estaríamos hablando de una desgracia”, dijo uno de los testigos.

Autoridades de Tránsito ya investigan el caso y no descartan sanciones severas contra el responsable.

