El mundo del boxeo en Ghana quedó conmocionado por la muerte de Ernest Akushey, apodado ‘Bahubali’, quien falleció a los 27 años apenas once días después de su última pelea frente a Jacob Dickson. La contienda, celebrada el 12 de septiembre en la Bukom Boxing Arena de Accra, terminó con una derrota por nocaut técnico para Akushey en el octavo asalto.

Durante el combate, Dickson dominó desde los primeros rounds, acorralando al ghanés y conectando reiterados golpes hasta culminar con el KO técnico. La pelea atrajo a numerosos espectadores, quienes presenciaron la intensidad y la entrega del púgil ghanés, conocido por su estilo combativo y su apodo inspirado en un legendario guerrero.

El último combate de Akushey tuvo lugar bajo una intensa lluvia en la capital ghanesa. Foto: Internet.

Diez días después de la pelea, Akushey comenzó a sentirse mal y su estado de salud se agravó rápidamente, falleciendo en la madrugada del 23 de septiembre. Con esta muerte, se convierte en el cuarto boxeador que pierde la vida tras un combate en 2025, generando preocupación en la comunidad deportiva.

Jacob Dickson le ganó por TKO a Ernest Akushey. Foto: Internet.

La carrera de Akushey había destacado desde su debut profesional en 2019, acumulando un récord de seis victorias y dos derrotas, con cinco nocauts, hasta enfrentarse a una racha adversa este año. Su valentía en el ring y su espíritu de lucha le granjearon respeto y admiración entre compañeros, rivales y aficionados.

Tras su fallecimiento, numerosos homenajes se sucedieron. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán, expresó sus condolencias a la familia y amigos, mientras que Jacob Dickson también manifestó su conmoción y respeto hacia Akushey. En redes sociales, aficionados destacaron su legado y la inspiración que dejó en la comunidad boxística.

