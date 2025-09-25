Módulos educativos en Santa Cruz se quedan sin agua; padres de familia y concejal denuncian la situación

La falta de agua está afectando a más de cinco unidades educativas en los barrios de la Pampa de la Isla y la Villa Primero de Mayo. Padres de familia y la concejal Lola Terrazas denunciaron que los colegios llevan varios días sin el servicio, lo que provocó la suspensión de clases y pone en riesgo la salud de los estudiantes.

"Más de cinco módulos educativos de La Pampa de la Isla y de la Villa Primero de Mayo han estado desde el viernes sin agua", declaró la concejal Terrazas. La situación es crítica, ya que sin agua los baños se vuelven inusables y los estudiantes no pueden mantener una higiene básica, como lavarse las manos.

Terrazas apuntó directamente al gobierno municipal, señalando que incumplieron con la falta de pago de servicios básicos. "En esta unidad educativa deben más de 14 meses de servicio de agua, en otras unidades educativas deben hasta 40 meses", afirmó la concejal. Esta deuda, aseguró, demuestra una "mala gestión" que está afectando directamente a los niños, profesores y padres.

Los padres de familia han tenido que ingeniárselas para que sus hijos puedan asistir a la escuela. Algunos llevan botellas de agua o piden a los vecinos que les regalen agua para llenar los turriles. Sin embargo, Terrazas recalcó que esta situación no debería ocurrir, ya que el presupuesto municipal para estos servicios está garantizado.

La concejal finalizó su intervención haciendo un llamado al alcalde Fernández para que tome medidas urgentes y resuelva este problema, que no solo afecta la educación, sino también la salud de la comunidad educativa.

