Identifican a hombre fallecido tras ser aplastado por una pared en Santa Cruz

El propietario de la vivienda donde ocurrió el accidente relató los momentos de desesperación.

Charles Muñoz Flores

25/09/2025 12:42

Identifican a hombre fallecido tras ser aplastado por una pared. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un trágico accidente en una vivienda dejó este jueves a un hombre sin vida en la calle General Martínez, tercer anillo externo, zona Mercado Abasto. La víctima fue identificada como Héctor Omar Fernández, de 55 años.

Según el reporte preliminar, Fernández se encontraba realizando trabajos cuando una pared se desplomó sobre él. Personal de emergencias llegó al lugar e intentó reanimarlo, pero lamentablemente falleció.

El propietario de la vivienda donde ocurrió el accidente relató los momentos de desesperación: “Estaba un mes más o menos trabajando conmigo, estaba haciendo una modificación, tengo una chimenea e iba a abrir una puerta. Entonces estaba haciendo el hueco para poner el marco; la estructura donde iba a poner la puerta cayó. Yo estaba trabajando afuera, cuando escuché el grito de mi esposa, entré y vi los escombros arriba de él”, comentó.

El dueño de la vivienda añadió que trató de socorrerlo retirando los escombros:

“Lo que hice fue retirarlos y reanimarlo, dijo algunas palabras, pero no estaba muerto, tenía signos vitales. En ese momento llegó la ambulancia, tardaron como unos siete minutos, lo sentí eterno. Cuando le midieron los signos vitales dijeron que ya no se podía hacer nada”.

Se aguarda la llegada de los familiares de Fernández, cuyo contacto permanece bloqueado, según explicó el propietario. “Estamos tratando de localizar a sus familiares. Tenemos su teléfono, pero está bloqueado, por lo que no sabemos cómo contactarlos”, concluyó.

 

