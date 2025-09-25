“El chofer iba a gran velocidad”: víctima relata cómo ocurrió el accidente del flota en Cotoca

Una madre y su pequeño bebé de solo cuatro meses resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles, cuando una flota de la empresa Trans Guarayos impactó contra el puesto de peaje de Cotoca.

El bus, que se dirigía hacia el puente San Pablo, circulaba a alta velocidad cuando, según testigos, intentó esquivar otro vehículo y terminó chocando violentamente contra la estructura del peaje. La madre y su bebé viajaban en el asiento número 3, al lado de la ventana.

"La flota iba muy rápido. De repente chocamos. El vidrio reventó y mi bebé fue herido en la cabeza", relató la mujer desde la clínica donde permanece internada.

Ella recibió cinco puntos de sutura en la cabeza, pero su bebé está mucho más delicado: sufrió una lesión grave en el cráneo, ha perdido sangre y se encuentra internado en terapia intensiva, con una cirugía programada para las próximas horas.

"Mi bebé está estable, pero necesita una operación. Me dijeron que le tienen que sacar la sangre acumulada en su cabecita", contó con la voz entrecortada.

La madre asegura que, desde el momento del accidente, nadie de la empresa de buses se ha hecho presente ni ha ofrecido ayuda. Fueron otros pasajeros quienes llamaron a la ambulancia para trasladarlos a un centro médico.

"No vino nadie de la flota. Hasta ahora no se han hecho responsables. Solo pido que se hagan cargo de mi bebé", declaró.

Además, testigos afirman que el chofer del bus habría huido del lugar tras el impacto. Algunos pasajeros sospechan que el conductor podría haber estado en estado de ebriedad.

Desesperada, la madre hace un llamado a la solidaridad para quienes puedan colaborar con los gastos médicos de su hijo. Número de contacto para ayuda: 7166-4934.

