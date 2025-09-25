Bebé de cuatro meses en estado crítico tras accidente de bus en Cotoca

Un accidente ocurrido en la tranca de peaje de Cotoca ha dejado a varias personas heridas, entre ellas una bebé de tan solo cuatro meses que se encuentra en estado crítico debido a una fractura en el cráneo. El hecho involucró a un bus de la empresa Trans guarayos, que chocó contra la barrera de peaje.

Familiares de los afectados llegaron esta mañana a la terminal bimodal para solicitar información y exigir que la empresa se haga cargo de los gastos médicos y la atención de los heridos.

Entre ellos, se encontraba el padre de una de las personas afectadas indicando que su hija presenta mejoría, pero que la bebé sigue en una condición delicada.

“El bebé está más dañado, tiene una fractura en el cráneo y están solicitando sangre urgentemente en la clínica donde fue trasladada”, manifestó el padre.

Asimismo, denunció que hasta el momento la empresa responsable no ha asumido ningún compromiso para cubrir los gastos médicos, por lo que las familias se encuentran movilizándose para exigir ayuda.

El padre también expresó su preocupación por la situación económica, ya que muchos familiares no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los costos derivados del accidente. "Estamos aquí porque nadie nos ha apoyado todavía, y es urgente que la empresa se haga responsable", añadió.

Las autoridades y la empresa Trans guarayos aún no se han pronunciado oficialmente sobre el estado de los heridos ni sobre las medidas que adoptarán para atender esta emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play