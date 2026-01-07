TEMAS DE HOY:
Reinas se alistan para las actividades carnavaleras en Santa Cruz

Camila Ribera, las reinas de antaño, infantil y de las ciudadelas invitan a participar en todas las actividades que inician esta semana.

Ximena Rodriguez

06/01/2026 21:38

Santa Cruz

El Museo El Altillo Beni de Santa Cruz se vistió de gala para recibir a las máximas soberanas de nuestra fiesta grande en un encuentro cargado de identidad. Camila Ribera, junto a las reinas de Antaño e Infantil, lideró este evento donde se resaltó que el carnaval es el reflejo del alma hospitalario del camba.

 

Sarah Mansilla, Secretaria de Cultura y Turismo, confirmó que la agenda oficial arranca este viernes 9 a las 19:30 con un gran despliegue folclórico. El recorrido iniciará en la intersección de las calles Ñuflo de Chávez y René Moreno, extendiendo las actividades junto a la ACCC (Asociación de Comparsas Carnavaleras) durante todo el fin de semana.

 

La reina del carnaval cruceño, Camila Ribera destacó que esta celebración elimina cualquier diferencia de edad o región para unir a Bolivia en un solo sentimiento. Por su parte, la reina de antaño, Sonia Castro, enfatizó que la música y el arte son las herramientas principales para preservar la esencia de la familia cruceña.

 

El evento contó además con la presencia de las soberanas de las ciudadelas: Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo y Andrés Ibáñez.

