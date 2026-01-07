Bloqueos en carreteras complican al transporte; buses utilizan rutas alternas

La transitabilidad en las carreteras del país se encuentra limitada debido a bloqueos que afectan la movilización de pasajeros y la economía nacional.

Según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a nivel nacional se registran al menos 19 puntos de bloqueo. En el departamento de Santa Cruz, específicamente, hay dos puntos activos: uno en el municipio de Guarayos y otro en Yapacaní.

El Coronel Rolando Gutiérrez, jefe de Tránsito en la terminal bimodal, informó que “sobre la base de estas novedades se ha emitido el comunicado correspondiente a las empresas y operadores para que puedan tomar las medidas del caso”.

Detalló que, mientras algunas rutas permanecen expedidas, como las que conectan con Tarija, Sucre, Oruro, Potosí y Brasil, la carretera Santa Cruz–La Paz está completamente restringida debido a bloqueos entre Cochabamba y La Paz.

“Las empresas están tomando rutas alternas o realizando trasbordos para garantizar que los pasajeros lleguen a su destino de manera segura”, aseguró el coronel.

