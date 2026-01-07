Familia repartió 200 platos de comida en el Hospital de Niños por el Día de Reyes

En el marco de la celebración del Día de Reyes, este 6 de enero, un gesto solidario llevó esperanza y alivio a decenas de familias que permanecen internadas o acompañan a sus hijos en el Hospital de Niños.

La familia Rojas llegó hasta el nosocomio para compartir una cena con padres y cuidadores que atraviesan momentos difíciles, muchos de ellos obligados a permanecer varios días en el hospital, priorizando la compra de medicamentos por encima de su propia alimentación.

La iniciativa consistió en la entrega de aproximadamente 200 platos de guiso de fideos, que fue servido a las personas que hacían fila en el lugar, esperando atención médica para sus hijos.

Quienes impulsaron esta acción explicaron que la motivación surge de una experiencia personal similar, lo que los llevó a empatizar con la realidad que enfrentan muchos padres en hospitales públicos. El objetivo no solo fue aliviar el hambre, sino también brindar un momento de acompañamiento y solidaridad en una fecha significativa.

Además, manifestaron su intención de continuar con esta labor solidaria y extenderla a otros hospitales, incrementando la cantidad de raciones para llegar a más personas en futuras jornadas.

Este tipo de acciones demuestra que, incluso en contextos de dificultad, la solidaridad se convierte en un regalo invaluable, especialmente en fechas cargadas de simbolismo como el Día de Reyes.

