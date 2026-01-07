TEMAS DE HOY:
Policía intensifica patrullajes en la zona norte por denuncias de inseguridad

Más de 300 efectivos realizan patrullajes y controles en los barrios Navidad y Jardín. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/01/2026 21:26

Santa Cruz, Bolivia

La Policía Boliviana ejecuta el 'Operativo de alto impacto' contra la delincuencia en la zona norte de la ciudad, específicamente en los barrios Navidad y Jardín. La intervención se desarrolla durante la noche y responde a reiteradas denuncias de los vecinos por la falta de seguridad en el sector.

El despliegue cuenta con alrededor de 300 efectivos policiales, bajo la dirección del coronel Franklin Villazón. El plan incluye rondas preventivas, patrullajes constantes y la instalación de puntos estratégicos para reforzar la presencia policial y disuadir hechos delictivos.

Un equipo de prensa de la Red Uno, acompañó en exclusiva a las patrullas en el rastrillaje que se realiza en distintos sectores de la zona norte. Según informaron las autoridades, este trabajo se llevará a cabo dos veces por semana como parte de una estrategia coordinada con la comunidad.

La Policía destacó que la intervención es resultado del trabajo conjunto con los vecinos y aseguró que se continuará respondiendo a los llamados ciudadanos con acciones directas para devolver la tranquilidad y seguridad a la población.

