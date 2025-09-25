Según el reporte preliminar, el bus circulaba a alta velocidad y terminó impactando la parte frontal derecha del retén. Tras el choque, el conductor abandonó el lugar.
25/09/2025 13:15
La Unidad Operativa de Tránsito dio a conocer la lista de heridos esta mañana en un accidente de tránsito en el retén de Guapilo, ubicado en la carretera entre Santa Cruz de la Sierra y Cotoca, cuando un bus que se dirigía hacia la terminal Bimodal desde Guarayos impactó contra la infraestructura de control.
Según el reporte preliminar, el bus circulaba con exceso de velocidad y no pudo frenar a tiempo y terminó impactando la parte frontal derecha del retén. Tras el choque, el conductor abandonó el lugar.
El listado oficial de los heridos, es el siguiente:
1.- Jhonatán Asiel Fernández Ibarra, 4 años
2.- Ruth Abihail Ignacio, 5 años
3.- José Daniel Ignacio, 7 años
4.- Ruth Pupo, 15 años
5.- Noelia Molina Arredondo, 21 años
6.- Filomena Paco, 32 años
7.- Willy Igacio Barriga, 38 años
8.- Leticia Quipi Pérez, 47 años
9.- Lourdes Castillo Vásquez, 51 años
10.- Virginia Ibarra Ibarra, 54 años
11.- Demetrio Pacto Ticona, 59 años
12.- Juliana Linares Valencia, 61 años
Las autoridades continúan con la investigación del caso y buscan al conductor responsable, mientras los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para su atención.
