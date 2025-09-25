La Unidad Operativa de Tránsito dio a conocer la lista de heridos esta mañana en un accidente de tránsito en el retén de Guapilo, ubicado en la carretera entre Santa Cruz de la Sierra y Cotoca, cuando un bus que se dirigía hacia la terminal Bimodal desde Guarayos impactó contra la infraestructura de control.

Según el reporte preliminar, el bus circulaba con exceso de velocidad y no pudo frenar a tiempo y terminó impactando la parte frontal derecha del retén. Tras el choque, el conductor abandonó el lugar.

El listado oficial de los heridos, es el siguiente:

1.- Jhonatán Asiel Fernández Ibarra, 4 años

2.- Ruth Abihail Ignacio, 5 años

3.- José Daniel Ignacio, 7 años

4.- Ruth Pupo, 15 años

5.- Noelia Molina Arredondo, 21 años

6.- Filomena Paco, 32 años

7.- Willy Igacio Barriga, 38 años

8.- Leticia Quipi Pérez, 47 años

9.- Lourdes Castillo Vásquez, 51 años

10.- Virginia Ibarra Ibarra, 54 años

11.- Demetrio Pacto Ticona, 59 años

12.- Juliana Linares Valencia, 61 años

Las autoridades continúan con la investigación del caso y buscan al conductor responsable, mientras los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para su atención.

Mira la programación en Red Uno Play