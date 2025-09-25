Impactante accidente en Santa Cruz: Vehículo arrolla a tres amigos que venían de una cancha

La madrugada de este miércoles, un brutal accidente de tránsito en la zona del Cambódromo dejó a tres amigos gravemente heridos, después de que un vehículo a alta velocidad se subiera a la acera y los embistiera, para luego darse a la fuga sin prestarles auxilio. El impactante suceso fue captado por cámaras de vigilancia.

El video muestra un vehículo de color blanco circulando a gran velocidad y, sin control, invadiendo la acera. Las tres víctimas, que regresaban a sus casas después de jugar en una cancha, fueron arrolladas con violencia y lanzadas por los aires. Segundos antes, otro vehículo había cruzado la intersección, evitando por poco el fatal impacto.

La madre de uno de los heridos, identificada como Daisy, relató entre lágrimas el estado de su hijo. "Mi hijo tiene daños en la cabeza, su brazo está quebrado, está grave. Los dejó botados como perros", lamentó. Su hijo, padre de tres menores, se encuentra en terapia intensiva, al igual que otro de los heridos. "Ahora, ¿quién va a trabajar para mantener a los niños?", cuestionó, desesperada.

Por su parte, Herminia, madre de otro de los jóvenes internados en terapia intensiva, pidió justicia. "Mi hijo es menor de edad, estudia, y ahora ¿quién me lo va a pagar los gastos médicos?", reclamó. La familia cuenta con videos y las placas del vehículo, y exige que el conductor se entregue. "No puede ser así, no puede quedar esto así", sentenció.

Hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero del conductor ni del vehículo, y los familiares de las víctimas han denunciado que, a pesar de sus llamadas, la policía no llegó de inmediato al lugar del accidente. Las víctimas se encuentran en un centro hospitalario privado, y sus familias claman por la atención de las autoridades para que este crimen no quede en la impunidad.

