“Parece que le di un golpe tan fuerte que tiró mi celular al piso”: mujer enfrenta a ladrón en moto

25/09/2025 16:21
En pleno día, un intento de robo se registró en la zona del Plan 3000. Una joven de 19 años relató cómo logró defenderse de un delincuente que intentó arrebatarle sus pertenencias.
“Me agarra mi mochila y me dice: ‘deme todo lo que tiene’. Me sacó mi celular de la mano y lo primero que hice fue reaccionar dándole en el casco”, narró la víctima.
El forcejeo dejó a la joven con un golpe en el rostro, pero logró impedir que el delincuente se llevara su teléfono.
El sospechoso se movilizaba en una motocicleta roja y estaba solo al momento del ataque. Vecinos comentaron que el mismo individuo habría intentado cometer otros robos en la zona, lo que genera preocupación en la comunidad.
Cámaras de seguridad de un domicilio cercano registraron el momento del ataque y las imágenes están siendo analizadas para identificar al sujeto.
