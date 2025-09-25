Así será el “Parque de los Sueños” de Oruro; la vista será impresionante

Se van ultimando los detalles para la finalización de una nueva obra que promete ser un nuevo atractivo turístico en la ciudad de Oruro, se trata del Complejo Cultural y Patrimonial “Parque de los Sueños”.

En pasados días, el gobernador, Johnny Vedia Rodríguez, y su gabinete de secretarios departamentales, realizaron una inspección al Complejo que se ejecuta en su primera fase.

Durante la inspección se logró mostrar una pequeña parte de como será el Complejo Cultural tras su inauguración y te compartimos las imágenes a continuación:

El gobernador de Oruro, realizó una visita nocturna a lo que denominador un futuro oasis en el altiplano, y destacó el atractivo ingreso, las aguas danzantes, las artesanías y los murales dinámicos.

El “Parque de los Sueños” tiene una superficie de 27 hectáreas y está ubicado en la zona Este de la ciudad, recreará los 365 días del año, la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, el Carnaval de Oruro y su epicentro nuestra Mamita del Socavón, además del lago Poopó, el salar de Coipasa y una serie de elementos culturales.

Se prevé lanzar la licitación para la construcción de la segunda fase de este macroproyecto en octubre.

Mira la programación en Red Uno Play