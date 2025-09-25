Caen dos implicados en el brutal robo a un hombre en la avenida Aroma de Cochabamba

Tras haberse dado a conocer el violento robo a un hombre en la avenida Aroma y Nataniel Aguirre, centro de la ciudad de Cochabamba, personal policial inició con el patrullaje cibernético logrando identificar, inicialmente a una de las personas implicadas en el hecho.

El incidente se registró este 24 de septiembre y el video de lo ocurrido, personal de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), identificó a la mujer de 25 años, quien recibe los objetos robados, la misma es observada en el video, y se procede a su arresto.

La mujer identificó a sus dos cómplices y posteriormente se logró aprehender a uno de los autores del robo, el hombre fue identificado como Alfredo N.O.O. de 26 años, quien se encontraba en la avenida Chapare.

El aprehendido contaría con antecedentes por tráfico de sustancias controladas, robo y lesiones graves y leves.

Todavía se realiza la búsqueda de uno de sus cómplices, quien también ya estaría identificado.

El asalto que sufrió el hombre provocó conmoción en Cochabamba, debido al nivel de violencia ejercida por los delincuentes, además, varias personas circularon por el lugar, entre taxistas y transeúntes, quienes no hicieron nada para ayudarlo.

