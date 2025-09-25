Un violento asalto en plena vía pública ha generado indignación en la ciudad de Cochabamba. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes atacaron brutalmente a un hombre para despojarlo de sus pertenencias, mientras taxis y transeúntes pasaban por el lugar sin brindarle ayuda.

Las impactantes imágenes muestran a la víctima caminando por la avenida Aroma y Nataniel Aguirre, de repente, es interceptada por dos sujetos que lo empujan contra el suelo y comienzan a golpearlo con violencia. A pesar de sus gritos y su evidente desesperación, varios vehículos, incluidos taxis, circulan por la zona sin detenerse. Incluso algunas personas que caminaban cerca observan la escena y continúan su camino, ignorando el hecho.

¡Brutal robo! Víctima es golpeada en la avenida Aroma, taxis y peatones pasan sin ayudar. Foto: Red Uno

Las imágenes muestran que la víctima lucha porque no le quiten sus prendas de vestir, ni los zapatos, mientras es sometido por los delincuentes.

Tras el brutal ataque, los delincuentes huyen con las pertenencias del hombre, dejándolo malherido en plena vía. Minutos después, algunos vecinos que escucharon el alboroto salieron para auxiliarlo y alertaron a la Policía, pero los asaltantes ya habían desaparecido.

El director de la Estación Policial Integral (EPI) 6, informó que la FELCC ya se encuentra analizando las grabaciones para dar con los responsables. “Se han capturado a los autores del hecho. Pedimos a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a la investigación y recordar la importancia de denunciar a tiempo estos delitos (...) Es importante que la víctima presente una denuncia”, indicó la autoridad policial, quien además lamentó la falta de auxilio por parte de los transeúntes.

En redes sociales, las imágenes han generado una ola de críticas no solo por la creciente inseguridad que vive la ciudad, sino también por la indiferencia de quienes presenciaron el ataque y no intervinieron.

