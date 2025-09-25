Capturan a delincuentes que golpearon y asaltaron a un transeúnte en la avenida Aroma

La Policía logró capturar a los dos delincuentes que, la noche del martes 23 de septiembre, asaltaron y golpearon brutalmente a un transeúnte en la avenida Aroma, en pleno centro de Cochabamba. El hecho causó indignación luego de que se difundieran imágenes donde la víctima pedía ayuda, pero taxis y peatones pasaban de largo sin auxiliarlo.

El director de la Estación Policial Integral (EPI) confirmó que los sujetos, identificados como Alfredo N. O. O. y Raúl N., se encuentran aprehendidos y actualmente están en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La detención se realizó la noche del 24 de septiembre, durante un patrullaje en inmediaciones de la avenida Aroma, Nataniel Aguirre y Acucho. Junto a ellos fue arrestada Silvia Grados Quispe, de 25 años, quien presuntamente también participó en el asalto, aunque fue puesta en libertad y sigue bajo investigación.

“Estamos actuando de oficio en este caso, pero solicitamos a la víctima que se apersone a dependencias policiales para formalizar la denuncia y participar en el desfile identificativo”, informó la autoridad policial.

Vecinos del sector calificaron la zona como un “punto rojo” de delincuencia, señalando que la falta de alumbrado público y la presencia de personas en situación de calle agravan la inseguridad. Además, exigieron a la Alcaldía y a la Policía mayor control y patrullaje, especialmente en horarios nocturnos.

De momento, el caso sigue en investigación, pero con los dos principales autores bajo custodia, se espera que en las próximas horas la justicia determine su situación legal.

Mira la programación en Red Uno Play