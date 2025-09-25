“Es realmente una muerte civil”: Felipe Cáceres rompe el silencio tras su detención domiciliaria

Después de la audiencia de medidas cautelares que determinó detención domiciliaria para el exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, aseguró que el laboratorio de droga hallado durante el operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), no estaba en su propiedad.

“Para nada, yo quisiera remitirme a todos los documentos y descargos que he presentado ante el juez, de antemano no es mi predio. Yo estoy prácticamente en dos hectáreas a la orilla de un río, donde con un socio, socio amigo, hemos ahí implementado un proyecto de chancadora. Ahí estaba prácticamente trabajando con mis trabajadores. Y bueno, pues seguramente han hecho algún operativo al lugar y he sido detenido”, afirmó Felipe Cáceres en una entrevista difundida por Radio Kausachun Coca.

Cáceres señaló que deja en manos de la justicia el proceso de investigación del hecho, e indicó que debe presentarse cada 15 días en oficinas policiales.

“Tengo ahora detención domiciliaria para presentarme cada 15 días, porque las investigaciones continúan (…) la investigación continúa y quiero dejar en manos de la justicia, que se haga justicia”, agregó Cáceres.

Reflexionó que las personas tienen que ser cautas durante el desarrollo de su trabajo para evitar cualquier conflicto, reconociendo que el Trópico de Cochabamba es considerada una zona “roja” por los cultivos de coca.

“Realmente uno tiene que ser cauto en la vida, porque, seguramente en esa zona, bueno, casi prácticamente el trópico de Cochabamba es considerado como zona, lastimosamente roja por el tema de los cultivos de coca”, manifestó.

Dijo, además, que espera que el tema no sea político, asegurando que cree en la honestidad del personal policial.

“Ojalá que no sea este tema un tema político, sino estrictamente un tema de trabajo, porque creo en los policías honestos, probos, la justicia igual. Porque realmente yo este tema, pues, no tengo que ver”, puntualizó el exviceministro.

Finalizó señalando que permanecerá en su domicilio ubicado en Villa Tunari y lamentó que se lo haya acusado en redes sociales, dijo que se trató “de una muerte civil”.

“En redes sociales, ¿cómo a uno lo sentencian? Es realmente una muerte civil. Lo peor, no miden las consecuencias, porque detrás de mí tengo mi familia, tengo hijos, y eso destruye”, aseveró Cáceres.

Mira la programación en Red Uno Play