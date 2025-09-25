Las acusaciones contra Errol Musk, padre de Elon Musk, revelan el oscuro historial que lo persigue desde hace más de tres décadas. La investigación del New York Times destapó múltiples denuncias de abuso sexual, lo que ha generado una fractura irreparable en la familia, involucrando incluso al propio CEO de Tesla y SpaceX.

Un exhaustivo reportaje del New York Times expuso una dolorosa historia familiar que ha mantenido a Elon Musk distanciado de su padre, Errol Musk, por años. La investigación detalla que las acusaciones de abuso sexual contra Errol no son nuevas y han perseguido a la familia durante tres décadas, afectando a cinco de sus hijos e hijastros.

Acusaciones y denuncias: un patrón que se repite

La primera acusación se remonta a 1993, cuando la hijastra de Errol, que entonces tenía solo 4 años, denunció haber sido tocada. A lo largo de los años, se sumaron nuevas denuncias, incluyendo acusaciones de abuso a dos de sus hijas y un hijastro. En 2023, incluso se intentó una intervención familiar después de que su hijo de 5 años hiciera una acusación similar.

Se abrieron tres investigaciones policiales en Sudáfrica y California, aunque Errol Musk, de 79 años, nunca ha sido condenado por ningún delito. Él ha negado rotundamente todas las acusaciones, calificándolas de "falsas y disparatadas", y argumenta que son invenciones de familiares que buscan obtener dinero de su hijo multimillonario.

La dolorosa relación con Elon Musk

La investigación revela que Elon Musk estuvo profundamente involucrado en las consecuencias de estas acusaciones. En varias ocasiones, sus familiares lo han contactado para pedirle ayuda. Una carta de 2010, obtenida por el Times, imploraba a Elon que intercediera, expresando la preocupación por los niños.

Si bien Elon Musk y su equipo no respondieron a las preguntas del Times, los documentos y testimonios indican que el magnate apoyó económicamente a sus familiares y ha intentado mantenerlos alejados de su padre. En una biografía de 2023, Musk calificó a su padre de "terrible" y confesó que decidió vivir con él en su adolescencia sin saber lo horrible que era.

La hijastra que hizo la primera acusación declaró que Elon Musk le brinda apoyo económico mensual y le compró un auto. "Elon siempre ha estado ahí", afirmó.

La defensa de Errol Musk y el silencio de Elon

Errol Musk ha intentado defenderse, asegurando que las denuncias son parte de un complot para sacarle dinero a su hijo. En un correo electrónico al Times, afirmó tener una relación "muy unida" con Elon, lo que contradice las declaraciones del propio magnate en su biografía.

El caso, además de exponer la historia de abuso, también ha revelado los intentos de Errol Musk de monetizar la fama de su hijo, con planes de proyectos como una "torre Musk en Dubái" y una criptomoneda, lo que generó la indignación de otros familiares que decidieron hablar públicamente. La trama familiar parece estar lejos de resolverse, y continúa arrojando una sombra sobre la vida pública de uno de los hombres más influyentes del mundo.

