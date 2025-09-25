Ascienden a generales superiores y ratifican a comandantes departamentales

Después de que se realizara la ratificación para el ascenso de generales en la Cámara de Senadores, el presidente Luis Arce emitió el Decreto Presidencial para ascender al grado de general superior a los generales mayores Augusto Juan Russo Sandoval, Guillermo Teddy Chacón y Leonel Jiménez Velasco.

Según se dio a conocer, el Decreto Presidencial 5462 del 22 de septiembre, dispone “el ascenso al grado de General Superior a tres (3) servidores públicos policiales, al grado de General Mayor a cinco (5) servidores públicos policiales y al grado de General Primero a doce (12) servidores públicos policiales”.

Además del ascenso a general superior, el Decreto Presidencial 5462 dispone otorgar el grado de general mayor a Edgar José Cortez Albornoz; Jhonny Omar Chávez Bascope; Ismael Tito Villca Vargas; Jorge René Ríos Iturry y José Gregorio Illanes Rivero.

Por otra parte, se otorga el grado de General Primero a Gunther Luis Agudo Mendoza; Helsner Gonzalo Torrico Valdez; José Luis Arancibia Morales; Mirko Antonio Sokol Saravia; Edson Antonio Claure Mora; Ángel Morales Calzadilla; Rolando Raúl Rojas Daza; Lionel David Valenzuela Pelaez; Oscar David Ruiz Arana; Walter Sossa Rivera; Freddy Bismarck Pereira Molina y Juan Román Peña Rojas.

El Decreto Presidencial 5462, también ratifica al alto mando policial y los comandantes departamentales:

- Gral. Sup. Augusto Juan Russo Sandoval

Comandante General de la Policía Boliviana.

- Gral. Sup. Guillermo Teddy Chacón

Subcomandante General de la Policía Boliviana y Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana.

- Gral. Sup. Leonel Jiménez Velasco

Inspector General de la Policía Boliviana.

- Gral. My. Edgar José Cortez Albornoz

Presidente del Tribunal Disciplinario Superior.

- Gral. My. Jhonny Omar Chávez Bascopé

Director Nacional de Personal.

- Gral. My. Ismael Tito Villca Vargas

Director Nacional de Inteligencia.

- Gral. My. Jorge René Ríos Iturry

Director Nacional de Planeamiento y Operaciones.

- Gral. My. José Gregorio Illanes Rivero

Director Nacional de Instrucción y Enseñanza.

- Gral. 1ro. Gunther Luis Agudo Mendoza

Comandante Departamental de Policía La Paz.

- Gral. 1ro. Helsner Gonzalo Torrico Valdez.

Comandante Departamental de Policía Oruro.

- Gral. 1ro. Juan Román Peña Rojas

Comandante Departamental de Policía Chuquisaca.

- Gral. 1ro. Edson Antonio Claure Mora

Comandante Departamental de Policía Cochabamba.

Gral. 1ro. Freddy Bismarck Pereira Molina

Comandante Departamental de Policía Tarija.

- Gral. 1ro. Rolando Raúl Rojas Daza

Comandante Departamental de Policía Santa Cruz.

- Gral. 1ro. Oscar David Ruiz Arana

Comandante Departamental de Policía Pando.

- Gral. 1ro.Ángel Morales Calzadilla

Director General de la FELCN.

- Gral. 1ro. Walter Sossa Rivera

Director General de la FELCC.

- Gral. 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia

Director General de la FELCV.

- Cnl. DESP. Fernando Edwin Barrientos Benítez

Comandante Departamental de Policía Potosí a.i.

- Cnl. DESP. Carlos Roberto Ponce Tarqui

Comandante Departamental de Policía Beni a.i.

Con información de ABI

