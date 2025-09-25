La comisión legislativa del Concejo Municipal de La Paz aprobó el proyecto de Ley Autonómica Municipal referente a la regulación del servicio de estacionamiento tarifado en vía pública, conocido como "Parqueo para Todos". La norma busca dejar sin efecto legal las autorizaciones de uso temporal de bienes de dominio público emitidas por el Órgano Ejecutivo Municipal para el servicio de Estacionamiento Tarifado.

Asimismo, busca fortalecer la transparencia institucional exigiendo al Órgano Ejecutivo Municipal la remisión al Concejo Municipal de La Paz, en un plazo máximo de cinco días hábiles, de toda la documentación referida a las Autorizaciones de Disposición Temporal de Bienes Inmuebles de Dominio Público Municipal otorgadas a empresas privadas en el marco del proyecto "Parqueo para Todos"

Por otro lado, solicita información financiera, económica y social vinculada a los títulos habilitantes, incluyendo estudios de factibilidad económica, planes de inversión, análisis de costo-beneficio, estructura tarifaria aplicada, detalle de ingresos y egresos generados, e informes de inversión ejecutada, entre otros.

Esta propuesta legislativa que fue iniciativa de la concejal Roxana Pérez del Castillo, busca salvaguardar el interés público y garantizar que la administración de los espacios de estacionamiento público se realice bajo principios de transparencia y legalidad, evitando la transgresión de las facultades exclusivas de la Ley.

Mira la programación en Red Uno Play