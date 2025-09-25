Accidente en Perú: identifican a las bolivianas que perdieron la vida

Este jueves subió a 14 el número de personas fallecidas en el trágico accidente que se suscitó en la carretera Moquegua, Perú, entre los fallecidos se encontraron tres ciudadanas bolivianas.

La Policía Nacional de Perú, confirmó que los fallecidos están siendo identificados, en tanto los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Moquegua.

Lista de personas fallecidas de nacionalidad boliviana

Isabel Arocutipa, de 60 años.

Felisa Mendoza, de 23 años.

Laura Mamaní, de 26 años.

En el minivan estaban viajando una agrupación musical de Bolivia, y entre ellos se encontraba la cantante Muñequita Flor de Bolivia, junto a sus músicos, quienes tenían como destino la localidad de Candarave, en Tacna, donde iban a participar de una presentación en honor a la Virgen de las Mercedes.

Por el momento se encuentran identificando a las víctimas mortales, se espera que las autoridades brinden detalles por minorizado respecto al hecho.

Mira la programación en Red Uno Play