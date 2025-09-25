Difunden lista de heridos tras el trágico accidente en Perú donde murieron músicos bolivianos

La Dirección Regional de Salud de Moquegua informó que cuatro personas resultaron heridas, tras el grave accidente suscitado este miércoles 24 de septiembre en un accidente de tránsito en la carretera que une Moquegua con Puno, Perú. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó además varios heridos graves.

Según las autoridades cuatro personas resultaron heridas, las mismas fueron trasladadas al Puesto de Salud Puente Bello y luego trasladados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para recibir atención especializada.

Los heridos fueron identificados como:

Jove Condori Rony Denilson (26) – TEC leve y fractura de húmero.

Huahuasoncco Gutiérrez Bush Aderly (23) – TEC moderado y fractura costal.

Capa Gonez Juan Hilario (28) – TEC moderado y fractura de base de cráneo (presuntivo).

Jihuallanca Bustinza Edward Rene (52) – TEC leve y dolor torácico no cardiogénico sin compromiso hemodinámico.

Por el momento se desconoce detalles de la tragedia, el caso permanece bajo investigación, y las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y determinar las causas precisas del accidente.

