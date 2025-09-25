Video: ¡Terrible! Dueño de local salió volando envuelto en llamas tras la explosión de una garrafa

Una terrible explosión se suscitó en Perú, donde el dueño de un negocio salió expulsado tras la explosión de una garrafa. Las investigaciones señalan que presumiblemente una fuga de gas provocó una explosión seguida de incendio.

El hecho se suscitó en Perú, el dueño del local ya estaba cerrando su negocio cuando se produjo el hecho, había dejado de atender y se disponía a irse a su domicilio.

Las terribles imágenes habían sido captadas por cámaras de seguidas, afortunadamente en el local de comida no se encontraba ninguna persona.

El lugar donde se produjo la explosión sería muy comercial, en el sector habría otros negocios, como bodegas, talleres mecánicos, entre otros. El propietario del negocio fue trasladado de inmediato a un nosocomio, donde recibió atención médica especializada.

El lugar funcionaba también como licorería, por lo que fueron afectadas cajas de cerveza y otros muebles ya que tras la explosión se produjo un incendio que minutos después fue controlado.

Mira la programación en Red Uno Play