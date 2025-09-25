TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Terrible! Dueño de local salió volando envuelto en llamas tras la explosión de una garrafa

En las impactantes imágenes se observa cómo el sujeto sale volando y ardiendo en llamas, quedando tirado en el piso. El dueño del negocio presenta quemaduras y fue trasladado a un hospital.

Red Uno de Bolivia

24/09/2025 22:22

Foto: Captura de video
Perú

Una terrible explosión se suscitó en Perú, donde el dueño de un negocio salió expulsado tras la explosión de una garrafa. Las investigaciones señalan que presumiblemente una fuga de gas provocó una explosión seguida de incendio.

El hecho se suscitó en Perú, el dueño del local ya estaba cerrando su negocio cuando se produjo el hecho, había dejado de atender y se disponía a irse a su domicilio.

Las terribles imágenes habían sido captadas por cámaras de seguidas, afortunadamente en el local de comida no se encontraba ninguna persona.

El lugar donde se produjo la explosión sería muy comercial, en el sector habría otros negocios, como bodegas, talleres mecánicos, entre otros. El propietario del negocio fue trasladado de inmediato a un nosocomio, donde recibió atención médica especializada.

El lugar funcionaba también como licorería, por lo que fueron afectadas cajas de cerveza y otros muebles ya que tras la explosión se produjo un incendio que minutos después fue controlado.

 

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

