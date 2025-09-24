TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: Hombre ataca a sangre fría a su amigo en un bar, frente a testigos

En cámaras de seguridad se observa cómo el sujeto procedió a atacar con un arma de fuego, a la víctima, mientras esta se encontraba compartiendo con otras personas en una mesa de un bar.

Red Uno de Bolivia

24/09/2025 19:23

Foto: Redes Sociales.
Colombia

El terrible hecho se suscitó en San José del Fragua, Colombia, donde un hombre atacó a su amigo con arma de fuego, las imágenes fueron captadas en cámaras de seguridad, en las mismas se observa a la víctima compartiendo con sus amistades.

Uno de los hombres se para y se dirige al baño, al retornar sin piedad atacó con el arma a su amigo, el hecho se suscitó en un establecimiento público de San José del Fragua.

El sujeto con el arma disparó a la víctima en reiteradas oportunidades, la víctima cae tendido en el pisó sin poder defenderse.

Pese a los impactos la víctima logró sobrevivir, pero su amigo al ver que no logró su cometido rodeó a la víctima e hizo un nuevo intento de acabar con él, apuntando ahora al rostro y a la cabeza.

El herido buscaba resguardar su integridad tapándose el cabeza con los brazos, y cuando su amigo procedió nuevamente a atacar, afortunadamente el arma falló, y no concretó el crimen.

Al ver que existían testigos, y que su arma no funcionaba el atacante huyó del lugar. Posteriormente, se observa como un hombre acude a auxiliar a la víctima y llaman a médicos para que puedan socorrerlo.

 

