El terrible hecho se suscitó en San José del Fragua, Colombia, donde un hombre atacó a su amigo con arma de fuego, las imágenes fueron captadas en cámaras de seguridad, en las mismas se observa a la víctima compartiendo con sus amistades.

Uno de los hombres se para y se dirige al baño, al retornar sin piedad atacó con el arma a su amigo, el hecho se suscitó en un establecimiento público de San José del Fragua.

El sujeto con el arma disparó a la víctima en reiteradas oportunidades, la víctima cae tendido en el pisó sin poder defenderse.

Pese a los impactos la víctima logró sobrevivir, pero su amigo al ver que no logró su cometido rodeó a la víctima e hizo un nuevo intento de acabar con él, apuntando ahora al rostro y a la cabeza.

El herido buscaba resguardar su integridad tapándose el cabeza con los brazos, y cuando su amigo procedió nuevamente a atacar, afortunadamente el arma falló, y no concretó el crimen.

Al ver que existían testigos, y que su arma no funcionaba el atacante huyó del lugar. Posteriormente, se observa como un hombre acude a auxiliar a la víctima y llaman a médicos para que puedan socorrerlo.

