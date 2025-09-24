¡Terrible! Cineasta que documentó la tragedia del Chapecoense murió en un accidente aéreo

Este martes se informó sobre el fallecimiento del cineasta brasileño Luiz Fernando Ferraz, conocido por su documental sobre la tragedia aérea del Chapecoense, el mismo, falleció tras un grave accidente aéreo, donde se estrelló la avioneta en la que viajaba en el Pantanal, una zona de humedal tropical en Mato Grosso do Sul.

Se conoció que la nave se precipitó en la zona rural de Fazenda Barra Mansa, a unos 140 kilómetros de Campo Grande, un área turística que también sirvió como locación de la telenovela Pantanal.

Por el momento no se conocen las causas exactas sobre el accidente. También se reveló que, entre los fallecidos se encuentran el arquitecto chino Kongjian Yu, el piloto y propietario de la aeronave Marcelo Pereira de Barros y el cineasta Rubens Crispim Jr.

El documental efectuado por el cineasta, estaba basado en la tragedia del 28 de noviembre de 2016, momento bisagra para el Chapecoense, el fútbol brasileño y mundial.

El vuelo que iba de Brasil, hizo un cambio en Bolivia para dirigirse a Colombia donde iba a jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional se estrelló en La Unión y provocó la muerte de casi todo el plantel del 'Chape', que a partir de ahí inició una refundación.

