“Tiene los ojos más hermosos”: los halagos ocultaban una rara enfermedad en una bebé

Una madre pasó de los elogios de las personas por los hermosos ojos azules de su bebé de seis meses, a recibir un grave diagnóstico.

Según Louise madre de la bebé toda la familia y amigos quedaron maravillados por los hermosos ojos y grandes que tenía su bebé, siendo la primera niña en su familia que tenía ese color de ojos.

Tras seis meses de recibir los elogios, la bebé recibió un diagnóstico que revelaría una razón escalofriante sobre el padecimiento de la niña.

Tras revisiones exhaustivas los médicos diagnosticaron que la niña padecía de glaucoma congénito bilateral, que sería una anomalía genética que provoca una presión extrema y creciente sobre el nervio óptico.

Los padres se alarmaron ante un extraño síntoma, pues la bebé no aguantaba tener un contacto directo con la luz, ya que si tenía el contacto gritaba de dolor.

Tras observar estas reacciones de la pequeña decidieron llevarla al médico y al revisar y someterla a varios estudios recibieron la mala noticia.

Desde el momento del diagnóstico, la pequeña recibió tratamiento y fue sometida a una cirugía de cuatro horas de duración en el Hospital de Niños de Birmingham, Inglaterra para poder aliviar la presión que esta condición le causa.

Pero tras evidenciar que pese a la operación la condición continua en la menor fue sometida recientemente a otra intervención médica, por lo que ahora esperan si la cirugía tuvo resultados alentadores.

