TEMAS DE HOY:
Violencia escolar Robo de ganado Robo de vehículos

33ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Explosión en México: nuevo video muestra a la cisterna minutos antes del accidente

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad momentos antes del impacto. La tragedia suma 21 fallecidos y 31 heridos.

Red Uno de Bolivia

18/09/2025 17:52

México

Escuchar esta nota

Un nuevo video de cámaras de seguridad muestra a la cisterna de gas LP que contenía 49 mil litros del combustible circulando por el distribuidor vial de La Concordia, en Iztapalapa, momentos antes de la explosión registrada el pasado 10 de septiembre.

La grabación revela los últimos instantes del vehículo pesado antes de atravesar el puente, justo en la zona donde se produjo el choque, volcadura e incendio posterior. Las llamas se extendieron por varios metros tras la explosión, generando un siniestro de gran magnitud.

 

 

 

Hasta la fecha, 21 personas han fallecido a causa del siniestro, mientras que 31 permanecen heridas, varias de ellas en estado grave, según datos oficiales.

 

 

Entre los fallecidos se encuentra Fernando Soto Munguía, el conductor de la pipa, quien murió a casi una semana del hecho. Inicialmente había sobrevivido al accidente, pero su estado de salud se deterioró con el paso de los días.

El caso sigue siendo objeto de investigación, con peritajes en curso para establecer las causas técnicas del accidente y posibles responsabilidades legales.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD