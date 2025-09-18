Explosión en México: nuevo video muestra a la cisterna minutos antes del accidente

Un nuevo video de cámaras de seguridad muestra a la cisterna de gas LP que contenía 49 mil litros del combustible circulando por el distribuidor vial de La Concordia, en Iztapalapa, momentos antes de la explosión registrada el pasado 10 de septiembre.

La grabación revela los últimos instantes del vehículo pesado antes de atravesar el puente, justo en la zona donde se produjo el choque, volcadura e incendio posterior. Las llamas se extendieron por varios metros tras la explosión, generando un siniestro de gran magnitud.

Hasta la fecha, 21 personas han fallecido a causa del siniestro, mientras que 31 permanecen heridas, varias de ellas en estado grave, según datos oficiales.

Entre los fallecidos se encuentra Fernando Soto Munguía, el conductor de la pipa, quien murió a casi una semana del hecho. Inicialmente había sobrevivido al accidente, pero su estado de salud se deterioró con el paso de los días.

El caso sigue siendo objeto de investigación, con peritajes en curso para establecer las causas técnicas del accidente y posibles responsabilidades legales.

Mira la programación en Red Uno Play