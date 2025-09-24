TEMAS DE HOY:
Policial

Imágenes impactantes: cisterna se incendia tras chocar con otro vehículo en San Carlos, Santa Cruz

En el siniestro también estuvo implicado un camión de pollos, el cual se volcó tras la colisión, según reportes preliminares.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 23:22

Impactante accidente en Santa Cruz: Camión cisterna explota en San Carlos
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El pánico se apoderó de la carretera en la localidad de San Carlos, después de que una violenta colisión provocara la explosión de un camión cisterna. El siniestro, que ocurrió en horas de la noche, desató un incendio masivo que alarmó a conductores y pobladores de la zona.

Las imágenes del incidente, grabadas por un conductor que circulaba por la vía, muestran una enorme columna de fuego iluminando la oscuridad de la noche, mientras la cabina del camión cisterna ardía intensamente. 

Según informes preliminares, en el accidente también se vio involucrado un camión cargado de pollos, que terminó volcado a un costado de la vía. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales, pero el hecho ha movilizado a bomberos y equipos de emergencia para controlar la situación. Las causas del choque aún están siendo investigadas por la policía de tránsito.

Vea el video:

 

 

