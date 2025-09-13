TEMAS DE HOY:
PCC Expocruz 2025 Robo en Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Mamá, ayúdame, estoy todo quemado”: El desgarrador audio de un joven tras la explosión en México

En las últimas horas un audio se reveló, donde se escucha como Kevin Diaz, logró comunicarse con su familia tras la grave explosión de una cisterna de gas. Suplicó por ayuda y a la vez se despidió.

Red Uno de Bolivia

12/09/2025 20:05

Foto: Redes Sociales.
México

Escuchar esta nota

La explosión de una pipa de gas causó conmoción en Iztapalapa, México, el hecho se suscitó el pasado 10 septiembre y dejó varios heridos y fallecidos.

Entre los heridos se encontraba el joven de 19 años, identificado como Kevin Diaz, producto del hecho terminó con graves quemaduras, tenía un 80% del cuerpo afectado, fue evacuado a un centro médico, pero su estado de salud es crítico.

En las últimas horas un audio se reveló, en el mismo se escucha como el joven a través de WhatsApp pidió auxilio a su madre, pero a la vez se despedía de ella.

“Mamá ayúdame me chocaron, explotó algo, estoy todo quemado mamá”, dijo Kevin.

María Coral Montes de Oca, madre de Kevin, relató el momento en que escuchó el mensaje enviado por su hijo, pero la madre no pensó que el hecho era de tal magnitud, que dejaría a su hijo con graves quemaduras.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD