“Mamá, ayúdame, estoy todo quemado”: El desgarrador audio de un joven tras la explosión en México

La explosión de una pipa de gas causó conmoción en Iztapalapa, México, el hecho se suscitó el pasado 10 septiembre y dejó varios heridos y fallecidos.

Entre los heridos se encontraba el joven de 19 años, identificado como Kevin Diaz, producto del hecho terminó con graves quemaduras, tenía un 80% del cuerpo afectado, fue evacuado a un centro médico, pero su estado de salud es crítico.

En las últimas horas un audio se reveló, en el mismo se escucha como el joven a través de WhatsApp pidió auxilio a su madre, pero a la vez se despedía de ella.

“Mamá ayúdame me chocaron, explotó algo, estoy todo quemado mamá”, dijo Kevin.

María Coral Montes de Oca, madre de Kevin, relató el momento en que escuchó el mensaje enviado por su hijo, pero la madre no pensó que el hecho era de tal magnitud, que dejaría a su hijo con graves quemaduras.

