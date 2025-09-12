Confirman fallecimiento de Ana Daniela Barragán, estudiante herida tras explosión de cisterna en México

Este viernes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de FES Cuautitlán que resultó gravemente herida durante la explosión de una cisterna de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, México.

“Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán lamentan el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela Barragán Ramírez, acaecido el 10 de septiembre de 2025. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”, se lee en la esquela de la UNAM.

El terrible hecho se suscitó el pasado 10 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 14:30 horas, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en los límites entre las alcaldías de Iztapalapa (Ciudad de México) y Chalco (Estado de México).

Producto de la explosión de la cisterna de gas al menos 8 personas perdieron la vida y otras 94 resultaron heridas, las mismas tenían quemaduras graves, además existía daños a vehículos circundantes y se generó una gran onda expansiva del fuego.

Ana Daniela Barragán Ramírez, se encontraba en el momento del hecho, sin embargo, estuvo desaparecida durante 24 horas, fue rescatada junto a los heridos y se supo de su hallazgo tras identificarla el jueves 11 de septiembre, un día después del hecho.

Los familiares de la joven vivieron momentos de desesperación ya que señalaron que llamaban a Ana Daniela, y pese a que sonaba su celular, ella no respondía. El aparato celular pese a estar calcinado aún funcionaba.

Ana Daniela, tuvo que ser sometida a un examen de ADN para ser reconocida, la joven pasó por dos hospitales por su estado de gravedad y finalmente llegó a fallecer.

