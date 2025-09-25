Justicia determina detención domiciliaria para Felipe Cáceres

Tras una audiencia cautelar, la justicia determinó detención domiciliaria para el exviceministro de Defensa Social del gobierno de Evo Morales, Felipe Cáceres, pese a que la Fiscalía lo imputó por delitos vinculados al narcotráfico y solicitó su detención preventiva.

Cáceres fue aprehendido la madrugada del martes en un operativo policial ejecutado en Puerto Villarroel, provincia Carrasco, trópico de Cochabamba, luego de que las autoridades encontraran un laboratorio de cristalización de cocaína en tierras de su propiedad, ubicadas a escasos 80 metros de un camino rural en la central 1º de Mayo.

De acuerdo con el informe policial, el complejo contaba con áreas de diluido, filtrado, secado y prensado, además de depósitos de químicos y maquinaria industrial para la elaboración de la droga. Durante la intervención, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) procedió a la destrucción de al menos 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina y otros insumos empleados en el proceso de cristalización.

Mire el video:

