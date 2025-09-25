La educación ambiental de Empacar se destaca en Expocruz 2025

En el marco de la Expocruz 2025, la empresa Empacar fue reconocida con la Palmera Dorada a la Exposición Creativa, destacando su labor en la promoción de la educación ambiental durante los días de feria.

El galardón fue recibido por su gerente general, Carlos Limpias, quien valoró el crecimiento sostenido del evento y el compromiso de las empresas con la innovación.

“La feria cada vez más está creciendo, y muestra que a pesar de la crisis, Santa Cruz sigue avanzando. Los consumidores también exigen cosas mejores, por eso las empresas debemos innovar cada año, y Expocruz es el espacio ideal para mostrar eso”, señaló Limpias.

Empacar presentó en su stand una propuesta interactiva orientada a educar sobre el reciclaje, el cuidado del medioambiente y la gestión responsable de residuos. La experiencia incluyó actividades para niños y adultos, con estaciones temáticas diseñadas para generar conciencia ambiental.

Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de una cultura ambiental en la población. “Todo lo que hacemos tiene un propósito educativo. Se busca que la gente vea, interactúe y aprenda sobre el medioambiente”, concluyó Limpias.

Mira la programación en Red Uno Play