TEMAS DE HOY:
Inseguridad en Cochabamba accidente de tránsito perrito Mauser

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Transportistas enviarán muestras de la 'mala calidad' del combustible al Perú y Argentina

Los transportistas informaron que ya presentaron denuncias formales ante YPFB y la ANH, exigiendo que estas instituciones asuman los costos de reparación ocasionados por el 'mal combustible'.

Hans Franco

25/09/2025 10:40

Foto: Choferes enviarán muestras de mala calidad de combustible al exterior (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

El dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, denunció este jueves que la mala calidad del combustible comercializada en el país, está generando graves daños mecánicos a los vehículos del sector, con costos elevados para los choferes. Por lo que decidieron enviar muestras al Perú y la Argentina para tener pruebas técnicas de la mala calidad de la gasolina.

“Nosotros, para salir de dudas y para que también nuestros compañeros de base no estén en la susceptibilidad, la dirigencia va a hacer los esfuerzos, en coordinación con nuestros hermanos interdepartamentales e internacionales, de llevar muestras como les dije al Perú y Argentina”, declaró Tancara en conferencia de prensa.

De acuerdo con el dirigente, actualmente un chofer puede gastar hasta 15.000 bolivianos en mantenimiento de motor debido a la deficiencia del carburante. “Hemos traído una muestra; la gasolina más huele a kerosén”, advirtió.

Los transportistas informaron que ya presentaron denuncias formales ante YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), exigiendo que estas instituciones asuman los costos de reparación ocasionados por el mal combustible.

Finalmente, el sector anunció que aguardará la respuesta de las autoridades y que los análisis que se realicen en laboratorios del exterior serán determinantes para respaldar sus reclamos.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD