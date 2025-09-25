Transportistas enviarán muestras de la 'mala calidad' del combustible al Perú y Argentina

Los transportistas informaron que ya presentaron denuncias formales ante YPFB y la ANH, exigiendo que estas instituciones asuman los costos de reparación ocasionados por el 'mal combustible'.
25/09/2025 10:40
El dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, denunció este jueves que la mala calidad del combustible comercializada en el país, está generando graves daños mecánicos a los vehículos del sector, con costos elevados para los choferes. Por lo que decidieron enviar muestras al Perú y la Argentina para tener pruebas técnicas de la mala calidad de la gasolina.
“Nosotros, para salir de dudas y para que también nuestros compañeros de base no estén en la susceptibilidad, la dirigencia va a hacer los esfuerzos, en coordinación con nuestros hermanos interdepartamentales e internacionales, de llevar muestras como les dije al Perú y Argentina”, declaró Tancara en conferencia de prensa.
De acuerdo con el dirigente, actualmente un chofer puede gastar hasta 15.000 bolivianos en mantenimiento de motor debido a la deficiencia del carburante. “Hemos traído una muestra; la gasolina más huele a kerosén”, advirtió.
Los transportistas informaron que ya presentaron denuncias formales ante YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), exigiendo que estas instituciones asuman los costos de reparación ocasionados por el mal combustible.
Finalmente, el sector anunció que aguardará la respuesta de las autoridades y que los análisis que se realicen en laboratorios del exterior serán determinantes para respaldar sus reclamos.
