“Ellos solo insultan y difaman”: Tuto destaca la combinación de experiencia, tecnología e innovación de su binomio

El candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, visitó el stand de Red Uno en la Expocruz 2025 para hablar sobre su plan de gobierno a pocos días de la segunda vuelta electoral. Hizo énfasis en la necesidad de recuperar la estabilidad económica, restituir la confianza en el país y promover lo que denominó una “revolución propietaria liberal”.

“Esta feria demuestra que a pesar de 20 años de destrucción y crisis profunda, el espíritu emprendedor de los bolivianos sigue vivo. Si tuviéramos un gobierno a la altura de ese espíritu, Bolivia tendría un futuro luminoso. Y eso viene a partir del 19 de octubre”, afirmó.

A pocos días del balotaje presidencial, Quiroga se mostró confiado en la fórmula que comparte con Juan Pablo Velasco, destacando la combinación de experiencia, tecnología e innovación.

“Somos un binomio coherente. Estoy orgulloso de haber abierto puertas a una nueva generación. Tenemos una propuesta clara: vamos a parar la crisis, terminar con las colas por diésel y gasolina, aplastar la inflación y restaurar la confianza para que vuelvan a circular los dólares”, declaró.

El candidato no escatimó en cuestionar a su oponente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), acusándolos de evadir el debate y de usar las redes sociales para la difamación en lugar de presentar propuestas viables.

“Ellos solo insultan y difaman. No tienen propuestas. El candidato a vicepresidente del PDC ni siquiera firmó el no a la guerra sucia.. Nosotros, en cambio, hemos explicado nuestro plan en la primera vuelta y seguimos haciéndolo ahora”, señaló.

Quiroga también respondió con ironía a los señalamientos que lo vinculan con el actual presidente Luis Arce: “A mí no me eches a tu 'tilín', Evo. Arce fue tu ministro durante 14 años y luego lo pusiste como presidente. Hacete cargo del desastre. Ahora no quieras lavarte las manos”, dijo tajantemente.

Consultado sobre la crisis energética, Quiroga propuso medidas urgentes para garantizar el suministro de combustible y planteó una nueva Ley de Hidrocarburos.

“Lo primero es asegurar dólares para importar combustible. Sin divisas no hay gasolina, así de simple. Vamos a establecer un programa de estabilización que nos permita garantizar el abastecimiento sin colas durante varios meses”, explicó.

Para cerrar su intervención, el exmandatario aseguró que una nueva etapa para el país comenzará si gana la Alianza Libre en el balotaje.

“Una nueva Bolivia viene con el binomio de la Alianza Libre. La gente nos responde con cariño y eso nos compromete a dar resultados. Lo vamos a hacer desde el 19 de octubre”, concluyó.

