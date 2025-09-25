Gobierno rechaza detención domiciliaria para Felipe Cáceres y descalifica acción de la justicia

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, lamentó la determinación de la justicia en el caso de Felipe Cáceres, quien fue beneficiado con una detención domiciliaria, aseguró que se presentaron todas las pruebas necesarias del hecho.

“Hemos presentado de manera fehaciente y técnica todos los elementos que han sido identificados a su momento de la intervención, pero además también hemos señalado que la última actividad que habría realizado este laboratorio sería de aproximadamente, o tendría una data de hace dos días. Pero además también, con todos los precursores que se han encontrado en el momento de la intervención, se podría producir hasta, entre 150 a 160 kilos de clorhidrato de cocaína”, afirmó Ríos.

Para el ministro de Gobierno, se contaba con todos los elementos para que se establezca una detención preventiva, extremo que había sido solicitado por el Ministerio Público.

“Todos estos elementos han sido puestos a conocimiento del fiscal. Es por eso que la fiscalía ha solicitado que se haga un procedimiento especial, solicitando la detención preventiva de 30 días, considerando que además ha sido aprehendido en fragancia en función a todos estos elementos que han sido presentados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Por eso, consideramos como un antecedente nefasto de la justicia”, aseveró la autoridad.

Indicó que ya se realizó una apelación a la determinación del juez, y espera que se tomen en cuenta, todos los elementos presentados dentro del proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play