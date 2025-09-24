Manfred plantea el retorno de la DEA para luchar contra el narcotráfico en Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sorprendió al declarar que ahora considera necesario el retorno de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a Bolivia, argumentando que el narcotráfico ha crecido de manera alarmante en el país y que se requiere ayuda internacional para frenarlo.

“Antes yo decía que no cuando me preguntaban si estaba de acuerdo con que vuelva la DEA. Siempre decía que nosotros podíamos hacerlo. Pero ahora, con la tecnología de punta que ellos tienen para ubicar laboratorios y redes de narcotráfico, creo que debemos pedir su ayuda. Si no, esto va a seguir creciendo y afectando la imagen del país”, declaró la autoridad municipal.

Reyes Villa también cuestionó la presunta protección de personas vinculadas al narcotráfico en gestiones pasadas, mencionando incluso el caso de Evo Morales y personas de su entorno: “Han estado coludidos y siempre fueron protegidos. Ahora la realidad es otra y el país necesita actuar con firmeza”.

El planteamiento del alcalde abre nuevamente el debate sobre la presencia de la DEA en Bolivia, entidad que fue expulsada en 2008 por el gobierno de Morales bajo el argumento de “injerencia en asuntos internos”.

