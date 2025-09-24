Expocruz distinguirá esta noche a los mejores expositores con la “Palmera Dorada”

En el marco de la Expocruz 2025, este miércoles se llevará a cabo la entrega de la “Palmera Dorada”, un galardón que reconoce el esfuerzo, la innovación y el compromiso de los expositores que han sobresalido en diferentes categorías durante la muestra ferial.

El gerente general de Expocruz, Raúl Strauss, destacó la relevancia de esta distinción que se ha convertido en un sello de prestigio dentro de la feria internacional.

“La Palmera Dorada es una distinción muy especial, muy inspirada producto de mucho trabajo en equipo para soñar futuro. Son palmeras doradas que se han pensado en distintas categorías. La verdad que apostar por la feria ya nos hace ganadores y lo que hacemos con las palmeras doradas es distinguir a los expositores que han destacado en distintos ámbitos. Es un acto que nos acerca y muestra lo mejor de Santa Cruz y Bolivia”, dijo Strauss a la Red Uno.

El ejecutivo remarcó que la Expocruz no solo impulsa el comercio y la innovación, sino que también “siembra sueños y progreso, proyectando a Bolivia en el ámbito internacional”. En esta versión, la feria cuenta con la participación de 34 delegaciones internacionales, consolidándose como el evento multisectorial más importante del país y uno de los más destacados de la región.

La entrega de la Palmera Dorada se ha convertido en un momento emblemático de la feria, al reconocer a quienes apuestan por el desarrollo, la creatividad y la proyección de Santa Cruz y Bolivia ante el mundo.

Mire el video:

