Agustín Zambrana: “La aprehensión de Felipe Cáceres confirma que vivimos en un narco Estado”

Tras la aprehensión del exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en un operativo del vinculado a investigaciones de narcotráfico, el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cuestionó duramente al Movimiento Al Socialismo (MAS), señalando que el caso confirma las denuncias de nexos entre altos dirigentes políticos y actividades ilícitas.

Zambrana afirmó que este hecho es el reflejo del “país que nos deja el MAS”, en referencia a la crisis política, económica y moral que atraviesa Bolivia.

“Ese es el resultado de la Bolivia que nos deja el Movimiento Al Socialismo. Felipe Cáceres es del MAS, es el MAS que está haciendo pichicata. Además de la crisis nos dejaron un país destruido y con una deuda que se llama inmoralidad, que hay que pagarla para volver a tener algo de moralidad y reconstrucción de lo que es nuestro país. Todos sabíamos que la pichicata estaba muy cerca de los altos dirigentes del MAS”, declaró Zambrana a la Red Uno.

El dirigente cívico agregó que la detención de Cáceres confirma la existencia de lo que denominó un “narco partido”, asegurando que la estructura del MAS estuvo vinculada desde hace años al narcotráfico.

“Más que narco Estado ya es un narco partido. Todos sabíamos de esto, que quede definido que estamos viviendo en un narco Estado, con narcogobernantes que acabaron con el país en lo moral”, enfatizó.

El exviceministro Felipe Cáceres, quien ocupó por más de una década el cargo de viceministro de Defensa Social en distintos gobiernos del MAS, fue aprehendido en las últimas horas en el marco de una investigación que lo vincula con presuntas operaciones de narcotráfico.

Mira la programación en Red Uno Play