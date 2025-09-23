Delincuentes saquean propiedad en Tapera II, Pailón, aprovechando la ausencia de los propietarios

Delincuentes ingresaron a una propiedad ubicada en la comunidad Tapera II, distante a 15 kilómetros del municipio de Pailón, donde violentaron las entradas principales y sustrajeron generadores de luz y armas de fuego.

Según reportes preliminares, los antisociales aprovecharon que los propietarios no se encontraban en el inmueble para perpetrar el robo, llevándose además otros objetos de valor.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya inició las investigaciones bajo la tipificación de robo agravado y se encuentra recopilando evidencia para dar con los responsables. Hasta el momento, la denuncia fue formalizada y se investigan a los presuntos autores del hecho.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con detalles adicionales sobre el avance de las pesquisas.

Mira la programación en Red Uno Play