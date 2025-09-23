TEMAS DE HOY:
Fiscalía pide a la Policía ejecutar la orden de aprehensión contra Marcelo Arce

La fiscal del caso, Jessica Echeverría, ha denunciado públicamente la falta de apoyo de la policía para ejecutar la orden de aprehensión.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 14:03

Santa Cruz, Bolivia

El Ministerio Público de Cochabamba continúa la investigación para dar con el paradero de Marcelo Arce, acusado de violencia familiar tras agredir a su pareja, dejándola con 12 días de incapacidad. La fiscal del caso, Jessica Echeverría, ha denunciado públicamente la falta de apoyo de la policía para ejecutar la orden de aprehensión.

La fiscal Echeverría informó que, a pesar de que la orden de arresto se emitió el viernes por la noche, no ha sido posible detener al sospechoso. En un operativo reciente para allanar el apartamento donde Arce vivía con la víctima, se encontraron con múltiples obstáculos. "Lastimosamente, no quisieron abrirnos la puerta para poder ingresar, recibieron instrucciones que ni siquiera ingresemos al edificio, le cambiaron la clave de la puerta de ingreso al apartamento", afirmó la fiscal.

Echeverría lamentó la situación y la aparente complicidad que permite a Arce evadir a la justicia. "Lamento mucho no tener el apoyo de quienes deberían ser los primeros en poder dar respuesta a esto, hablo de la Policía", declaró.

Según el relato de la fiscal, la agresión ocurrió días antes de que se presentara la denuncia formal. Inmediatamente después del hecho, Arce se llevó sus vehículos y todas sus pertenencias, abandonando el domicilio. A pesar de estos movimientos y los obstáculos, la Fiscalía asegura que seguirá con las investigaciones y recabando declaraciones de personas cercanas al agresor.

