Cochabamba: Un hombre cayó del puente Antezana y perdió la vida

Un hombre en situación de calle falleció tras caer del puente Antezana, según reportó la Policía. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima habría intentado bajar por la estructura cuando perdió el equilibrio y cayó desde gran altura.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Vanderley Flores, informó que el examen externo reveló una herida contusa en la región derecha de la cabeza, sin otros signos de violencia.

La autopsia médico-legal determinó que la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico cerrado, con fracturas craneales y hematomas internos, lesiones compatibles con la caída.

“Con estos resultados se puede establecer que la víctima perdió el equilibrio y cayó del puente Antezana, lo que le provocó la muerte”, precisó la autoridad policial.

Las investigaciones continúan para confirmar las circunstancias exactas del trágico hecho.

