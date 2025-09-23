Naabol investiga daños y destrozos por despegue de avión en el aeropuerto de Cochabamba

Un incidente inusual sorprendió a quienes circulaban cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann el pasado 22 de septiembre. Según informó Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), alrededor de las 10:36 de la mañana, el potente chorro de propulsión (jetblast) generado por una aeronave comercial durante su despegue impactó contra vehículos que transitaban por la avenida Killman, ubicada en las inmediaciones del extremo de la pista 23.

NAABOL precisó que, tras conocerse el hecho, personal especializado se trasladó de inmediato al lugar para verificar la magnitud del evento y coordinar acciones de seguridad. “El evento está siendo investigado por las autoridades competentes para establecer las causas y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir”, señala el comunicado oficial.

La institución también aclaró que el suceso ocurrió fuera del perímetro aeroportuario y que las operaciones aéreas continuaron con absoluta normalidad, garantizando la seguridad de pasajeros y tripulación.

Finalmente, NAABOL reafirmó su compromiso con la protección de los usuarios y la mejora de las condiciones operativas, trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para implementar medidas preventivas.

Comunicado de Naabol.

Mira la programación en Red Uno Play