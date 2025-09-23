Fiscalía imputará a militares por entrega de armas a sicarios en el caso del asesinato de abogado en Beni

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que los dos militares aprehendidos por su presunta participación en la muerte de un ciudadano ya prestaron su declaración ante el Ministerio Público y decidieron acogerse a su derecho al silencio.

La autoridad precisó que la Fiscalía presentará imputación formal en contra de ambos por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Tráfico de Armas y Asesinato en grado de complicidad, debido a que habrían facilitado armamento a un grupo de sicarios que perpetró el hecho de sangre.

“En las próximas horas serán puestos ante el control jurisdiccional con la finalidad de que se defina su situación jurídica con relación a los tipos penales que se los está investigando como ser asociación delictuosa, tráfico de armas y asesinato en el grado de complicidad”, explicó Mendoza en conferencia de prensa.

En el marco de la investigación, también se identificó a un funcionario policial que aún se encuentra prófugo y es buscado por su complicidad en este caso.

De acuerdo con las hipótesis iniciales, los militares y policías involucrados habrían entregado armamento y municiones de las Fuerzas Armadas y la Policía a sicarios, quienes posteriormente causaron la muerte de la víctima.

La Fiscalía adelantó que solicitará la detención preventiva por seis meses para los dos militares imputados, con el fin de asegurar el desarrollo de la investigación y evitar riesgos procesales.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play