El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Javier Mamani, informó este martes que descubrió monos muertos infectados con fiebre amarilla, en una reserva ecológica ubicada en el municipio de Coroico, del departamento de La Paz.

“En una reserva ecológica próxima al municipio de Coroico hemos encontrado monos muertos y la autopsia estableció que tienen fiebre amarilla, nunca tuvimos en este municipio y, por tanto, el virus se encuentra en zonas próximas al área urbana del departamento”, explicó Mamani a la agencia estatal.

Según el jefe de epidemiología, hasta la fecha no se había reportado ningún caso en monos en esta región, pero se presume que esta vez se dio debido a la crisis climática, que altera la transmisión de las enfermedades tropicales y avanza hacia áreas donde no existían.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, sus síntomas producen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y, en los casos graves, ictericia (piel u ojos amarillentos), vómitos y hemorragias, es transmitida por la picadura de mosquitos infectados, y puede ser mortal.

Según especialistas esta enfermedad se previene mediante la vacunación, y no tiene tratamiento específico, aunque piden a la población no alarmarse por ello brindaron recomendaciones sobre la necesidad de vacunarse.

Médicos señalan que es importante recibir la vacuna, diez días antes de ingresar a zonas tropicales, como medida preventiva.

“Estamos con puntos de vacunación en la Terminal Central, en la Terminal Minasa, en la Terminal Interprovincial, en la Asistencia Pública y en el CRA (Centro de Referencia Ambulatoria) de El Alto; porque esta enfermedad es prevenible con una sola dosis”, afirmó Mamani.

Con información de ABI

